Опубликованы кадры патрулирования трассы М-5 в Сирии
Патрулирование трассы Дамаска - Алеппо российской военной полицией показали на видео.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министерство обороны РФ опубликовало новые видеокадры патрулирования российской военной полицией районов вдоль трассы М-5 в Сирии, которое проводится в соответствии с российско-турецким меморандумом о взаимопонимании, принятом в октябре прошлого года.
Как сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев, введенный 6 марта режим прекращения огня в провинции Идлиб подконтрольными Турции формированиями соблюдается.
Вместе с тем боевики террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»* открыли огонь по населенным пунктам Аджель и Шейх-Али в провинции Алеппо.
*«Джебхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.