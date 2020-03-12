Опубликованы кадры патрулирования трассы М-5 в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало новые видеокадры патрулирования российской военной полицией районов вдоль трассы М-5 в Сирии, которое проводится в соответствии с российско-турецким меморандумом о взаимопонимании, принятом в октябре прошлого года.

Как сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев, введенный 6 марта режим прекращения огня в провинции Идлиб подконтрольными Турции формированиями соблюдается.

Вместе с тем боевики террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»* открыли огонь по населенным пунктам Аджель и Шейх-Али в провинции Алеппо.

*«Джебхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.