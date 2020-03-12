В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
В области также отменены массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек.
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В Московской области в связи с распространением коронавируса введен режим повышенной готовности. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.
В документе отмечается, что в области отменены все массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. А власти региона рекомендуют работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.