В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Московской области в связи с распространением коронавируса введен режим повышенной готовности. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

В документе отмечается, что в области отменены все массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. А власти региона рекомендуют работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.