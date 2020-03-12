В Госдуме рассказали о принятых после отправки депутата на карантин мерах

Рабочее место депутата от ЛДПР Сергея Катасонова подвергается специальной обработке. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ранее у народного избранника аннулировали пропуск и отправили его на самоизоляцию. Причиной стало то, что он не прошел двухнедельный карантин после возвращения из Франции.

«Рабочее место Сергея Михайловича Катасонова, конечно, сейчас подвергается специальной обработке: и в зале заседаний, и на этаже, где он работает. Трибуну подвергли обработке, с которой он недавно выступал», - отметил Дегтярев.

Напомним, что на двухнедельный карантин также были отправлены те депутаты, которые контактировали с Катасоновым. Такое решение принял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также он пообещал рассмотреть вопрос о возможности лишения народного избранника мандата.