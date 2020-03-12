Путин и Эрдоган отметили существенное снижение напряженности в Идлибе

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в четверг, 12 марта, провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Президенты России и Турции обсудили вопросы, связанные с выполнением договоренностей, которые были достигнуты в ходе личной встречи глав государств 5 марта.

«С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации», - отмечается в сообщении.

Разговор, как сообщили в Кремле, состоялся по инициативе российской стороны. Путин и Эрдоган подтвердили, что для устойчивого режима прекращения боевых действий и стабилизации обстановки важна дальнейшая совместная работа, особенно по линии оборонных ведомств.

Напомним, что 5 марта в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Они длились несколько часов. По итогу встречи стороны приняли совместный документ, дополняющий Сочинский меморандум. Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта, условились о совместном патрулировании трассы М-4 в Сирии, а также создании коридора безопасности.