Более миллиона снимков загрузили в базу проекта «Дорога памяти»

Почти миллион и 40 тысяч фотографий участников войны загрузили в единую базу проекта Минобороны РФ «Дорога памяти». Акция продолжается, принять участие в ней может каждый.

Чтобы загрузить снимок фронтовика, необходимо войти в специальный раздел на сайте министерства. Сделать это можно в том числе при помощи специального QR-кода из видео. В разделе есть функция загрузки снимка в базу данных.

Фотографии станут основой для галереи мемориального комплекса в парке «Патриот». Участие в беспрецедентном по своему масштабу проекте принимают и ведущие телеканала «Звезда».