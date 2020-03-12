В МИД РФ выразили надежду, что договоренности с Турцией позволят стабилизировать ситуацию в Идлибе

Россия надеется, что договоренности с Турцией позволят добиться устойчивой стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, благодаря этим договоренностям в целом соблюдается установленный 6 марта режим прекращения огня, удалось преодолеть «опасный всплеск напряженности». Захарова отметила, что консультации по линии министерств обороны России и Турции продолжаются.

«Мы рассчитываем, что это поможет добиться устойчивой стабилизации в Идлибе, улучшить гуманитарную обстановку», - сказала она.

О режиме прекращения огня в зоне деэскалации договорились на встрече в Москве президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В результате шестичасовых переговоров была выработана новая дорожная карта по снижению напряженности.