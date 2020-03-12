«Идет ажиотаж»: российские дезинсекторы начали предоставлять услугу обработки против коронавируса

В России начали предоставлять услугу обработки помещений от коронавируса. По словам одного из дезинсекторов, в последнее время она пользуется большим спросом.

«Сейчас идет ажиотаж из-за коронавируса», - пояснил сотрудник профильной компании по имени Дмитрий.

По его словам, противобактериальная обработка производится по технологии «холодный туман».

«Вода разводится с химикатами и под большим давлением воздуха распыляется… Эта обработка уничтожает (бактерии. - Прим. ред.) и остается на поверхности: даже если какие-то бактерии прилетели, она все равно их убивает, пока химию не смываешь», - пояснил собеседник.

Он уточнил, что для людей это не представляет опасности – главное, чтобы человек не находился внутри во время обработки и в течение часа после, затем помещение можно проветрить. Таким образом обрабатываются рабочие площадки, жилые дома, детские сады и учебные заведения.