Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом

Положительный результат дал тест на коронавирус у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Об этом сообщила пресс-служба на сайте туринского клуба.

«У футболиста Даниэле Ругани обнаружен коронавирус COVID-19. В настоящее время заболевание у спортсмена протекает бессимптомно», - говорится в сообщении клуба.

В пресс-службе уточнили, что администрация клуба делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для других спортсменов. Даниэле Ругани находится на карантине, также изолированы и те, с кем инфицированный имел контакт.

Накануне, о своем инфицировании коронавирусом объявила замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Она сообщила, что чувствует себя хорошо, но ушла на домашний карантин. Управление по охране общественного здоровья Англии проверяют все контакты парламентария. При этом Надин Доррис присутствовала не только на заседаниях парламента, но и посещала прием, который устраивал премьер-министр Борис Джонсон.