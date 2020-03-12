Миссию «ЭкзоМарс» перенесли на 2022 год из-за коронавируса

Запуск космического аппарата «ЭкзоМарс» перенесли из-за необходимости дополнительных испытаний и сложной эпидемиологической обстановки в Европе. Предполагается, что он отправится на Марс в августе-сентябре 2022 года вместо 2020-го.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, решение обусловлено требованием к максимальной надежности всех систем, а также обстоятельствами «непреодолимой силы» из-за распространения коронавируса в Европе – пришлось приостановить рабочие поездки.

«Я уверен, что меры, которые мы и наши европейские коллеги предпринимаем для успешной реализации проекта, будут оправданы и принесут исключительно положительные результаты при реализации миссии», - цитирует Рогозина пресс-служба госкорпорации.

Уточняется, что все летное оборудование для миссии уже интегрировано на аппарат, посадочная платформа оснащена 13 научными приборами, а марсоход «Розалинд Франклин» с девятью приборам успешно прошел заключительные термовакуумные испытания во Франции.

Программа «ЭкзоМарс» реализуется Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ЕКА). Это будет первая миссия, которая позволит производить поиск признаков жизни на планете на глубине двух метров, где существуют уникальные условия для сохранения биологических сигнатур.