Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бюст Героя России Дмитрия Петрова открыли в Ростове

Александр Пешков
15:35 12.03.2020
В открытии бюста приняли участие родители воина-десантника, учителя школы, в которой он учился все 10 лет, и его классный руководитель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

12 марта возле ростовской школы №84 прошла торжественная церемония открытия памятника-бюста Героя России Дмитрия Петрова. Мероприятие приурочено к 20-летию подвига шестой роты, в которой служил Дмитрий Петров.

Командир взвода старший лейтенант Дмитрий Петров погиб в Аргунском ущелье. Ему было 26 лет. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, он посмертно удостоен звания Героя России.

29 февраля 2000 года рота воздушно-десантной дивизии, где служил старший лейтенант Петров, вступила в бой с крупным незаконным вооруженным формированием. Бой продолжался 16 часов.

Живыми остались лишь шестеро солдат. В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили до 700 человек.

Дмитрия Петрова похоронили на Аллее Героев в Ростове-на-Дону. На могиле героя установлен мраморный памятник.

С 2000 года имя героя-десантника носит ростовская школа №84. В память о его подвиге на здании школы и городского Дворца творчества детей и молодежи, где в школьные годы занимался Дмитрий, установлены мемориальные доски.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.03.2020, 12:36
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в выборах в 2024 году
Дата12.03.2020, 08:04
Преодолевая ПРО: ракетчики ВВО провели электронные пуски из комплексов «Искандер-М»
Дата12.03.2020, 13:16
Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года зажжен в Древней Олимпии
Дата12.03.2020, 13:01
Корвет «Ретивый» спустили на воду в Петербурге
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:23 ОПК
Более 130 иностранных делегаций приглашены на форум «Армия», несмотря на коронавирус
16:13 ОПК
Диверсификацию ОПК обсудят на форуме «Армия-2020»
16:05 Спорт
World Athletics возобновила процесс выдачи нейтрального статуса легкоатлетам из России
16:03 В стране и мире
В МИД РФ выразили надежду, что договоренности с Турцией позволят стабилизировать ситуацию в Идлибе
15:44 В стране и мире
Миссию «ЭкзоМарс» перенесли на 2022 год из-за коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Неуживчивые соседи: Москву атаковали брошенные еноты
Видео
Лапы, морды и хвосты: массовая драка обезьян в опустевшем из-за коронавируса Таиланде попала на видео
Группа Little Big рассказала, с какой песней поедет на Евровидение
Том Хэнкс заболел коронавирусом
Невролог рассказала, как еда и напитки влияют на здоровый сон
Видео
В Екатеринбурге во время движения вспыхнул автобус: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.