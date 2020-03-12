Украинские националисты напали на Сивохо и сорвали презентацию платформы по примирению с Донбассом

Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе.

Не успели координаторы начать диалог, как один из зрителей, участник украинского национального батальона «Азов»*, набросился на Сивохо.

Видео инцидента в социальных сетях опубликовал украинский канал «Политика страны». Удар в спину актер получил после заявления о том, что на Украине идет внутренняя гибридная война.

Ранее Сивохо заявлял, что для возвращения в состав Украины Донбасса и людей, которые проживают на неконтролируемых территориях, необходимо «научиться прощать».

«Нужно научиться «понимать, прощать и просить прощения». По словам актера, основным шагом в реинтеграции Донбасса должно стать упрощение процедур пересечения границ для мирных жителей», - заявлял советник главы СНБО.

Между тем накануне Контактная группа по Донбассу согласовала вопрос об открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. Группа смогла также прийти к соглашению по вопросам обмена удерживаемыми лицами и разведению сил и средств.

* Организация, запрещенная на территории Российской Федерации.