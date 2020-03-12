Танкисты под Воронежем отработали стрельбу по мишеням на увеличенной дальности
Вместо стандартных полутора километров цели перемещены еще почти на тысячу метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Воронежской области танкисты тренируются поражать мишени на увеличенной дальности. Погрешность значительно возрастает.
И наводчику нужно учитывать множество факторов, от которых зависит траектория снаряда.
Также экипажи отработали тактику «танковой карусели», когда машины сменяют друг друга на рубеже. Это позволяет вести безостановочный огонь.