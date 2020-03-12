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Володин аннулировал пропуск не прошедшего карантин депутата Госдумы

Иван Линдеманн
14:59 12.03.2020
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить Сергея Катасонова депутатского мандата.
Володин аннулировал пропуск не прошедшего карантин депутата Госдумы
© Фото: wikipedia.org, Тимофей Дмитриев

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил отправить на изоляцию депутата от партии ЛДПР Сергея Катасонова. Дело в том, что, вернувшись из Франции, он не прошел двухнедельный карантин.

Выступая на заседании Госдумы, лидер фракции Владимир Жириновский выразил обеспокоенность, что Катасонов может быть носителем инфекции.

«Он, может, уже заразил десятки людей здесь», - сказал депутат.

Жириновский также предложил лишить Катасонова мандата.

«Чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии в нашей стране», - отметил глава ЛДПР.

Председатель Госдумы поручил проработать этот вопрос, а пока предложил аннулировать пропуск Катасонова до истечения срока карантина. Также он заявил, что депутату, а также всем, кто с ним контактировал или сидел рядом во время заседаний, необходимо самоизолироваться.

Володин сообщил,  что депутаты должны подавать пример гражданам, и напомнил о вице-спикере Петре Толстом, который после командировки во Францию отправился на добровольный двухнедельный карантин.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Москве с 5 марта. Те граждане, которые вернулись из стран с большим числом зараженных, должны немедленно сообщать об этом, а также отправляться на самоизоляцию.

Кроме того, в соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина в Москве отменены все массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек.

В среду оперативный штаб по контролю за ситуацией сообщил о восьми новых случаях заражения коронавирусом в России. А Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

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