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Неуживчивые соседи: Москву «атаковали» брошенные еноты

Ян Брацкий
14:21 12.03.2020
Животные содержаться в специальном Центре, где их готовят к передаче в зоопарки и экологические организации.
Неуживчивые соседи: Москву «атаковали» брошенные еноты
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

В Центре реабилитации диких животных в Москве отмечают нашествие енотов. Специалисты уже присматривают за десятком животных, большинство из которых сбежали от своих хозяев. Об этом «Звезде» рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Зачатую, отмечает эксперт, животные оказываются на улице из-за собственного любопытства. Еноты открывают окна и сбегают. От некоторых зверей люди избавляются сами, добавляет Бурмистров. Держать такое животное дома не каждому под силу. Экологи не ищут енотам новый дом, акцентирует внимание специалист.

«Забрать енотов домой из Центра нельзя. Они содержаться в рамках контракта и мы их не передаем в частные руки, а только в государственные зоопарки или экологические центры. Они спокойно сидят, их кормят, поят, они ни в чем не нуждаются. Проблем с едой у них нет, а социализировать енотов не стоит», - заявил Бурмистров.

Засилье енотов специалисты-экологи объясняют их популярностью. Несколько лет назад в Москве был настоящий бум на этих зверей, поясняет Бурмистров. Их заводили контактные зоопарки и обычные москвичи.

Однако, полосатый зверь отличается агрессивностью и сложным характером. Поэтому большинство постояльцев в итоге оказались на улице, где живут в подвалах и на деревьях, как кошки.

По словам Бурмистрова, енот не приспособлен к жизни в дикой природе России и может погибнуть на улице. После реабилитации в Центре, зверей перераспределят по зоопаркам.

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