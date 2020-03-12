За прошедшие сутки боевики обстреляли восемь населенных пунктов в двух провинциях Сирии

В Сирии продолжается процесс восстановления мирной жизни. В соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки обстрелов не зарегистрировано. Однако зафиксировано восемь обстрелов населенных пунктов Мамухия, Санджека, Немля, Джанаджик и Сафсафа в провинции Латакия, а также населенного пункта Урум-эс-Сугра в провинции Алеппо. Обстрелы произвели незаконные террористические формирования.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев. По его данным, также за прошедшие сутки подразделениями российской военной полиции обеспечен провод семи турецких колонн к местам дислокации наблюдательных постов вооруженных сил Турции, расположенных в Идлибе.

Также продолжает работу специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной и продолжаются патрулирования, выполняемые российской военной полицией.

За прошедшие сутки представителями РЦПВС проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хармала в провинции Идлиб, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 410 продовольственных наборов общим весом более двух тонн. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2404 гуманитарных акции общим весом в 4000,25 тонны.

Медицинскими специалистами Минобороны РФ оказана медицинская помощь 241 сирийскому гражданину в населенных пунктах Кобани в провинции Алеппо и Камишлия в провинции Хасеке. Всего медицинская помощь оказана 130 347 жителям Сирии.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районам.