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Пустые стадионы и костюмы химзащиты: как коронавирус нанес удар по мировому шоу-бизнесу

Ян Брацкий
13:34 12.03.2020
Звезды отменяют концерты и спектакли, извещают поклонников о срыве гастролей и переносят фестивали и встречи.
Пустые стадионы и костюмы химзащиты: как коронавирус нанес удар по мировому шоу-бизнесу
© Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса изменила жизнь в мире до неузнаваемости в считаные дни. Пустые полки магазинов и улицы, закрытые туристические достопримечательности и отмена массовых культурных и спортивных мероприятий - лишь малая часть того, к чему привело стремительное распространение смертельно опасной инфекции.

Коронавирус изрядно подкосил шоу-бизнес, сказавшись на деятельности всемирно знаменитых особ. Одним из первых тревогу забил главный голливудский терминатор Арнольд Шварценеггер. Он записал для фанатов видеообращение, где извинился за отмену The Arnold Sports Festival, который должен был собрать сотни фанатов спорта и сторонников здорового образа жизни в США.

«Это печальный день для меня и всех членов команды спортивного фестиваля. Но мы всегда будем ставить здоровье наших болельщиков на первое место. Мы отложим мероприятие, потому что не можем рисковать, собирая 250 тысяч человек вместе с COVID-19», - заявил актер на своей странице в Facebook.

Меломанам, чьи кумиры отменяют музыкальные концерты, не легче. Известные американские рокеры из группы Sons of Apollo сообщили о том, что не смогут выступить в России, на Украине, и отменили свое европейское турне.

«Эпидемия коронавируса дошла до такого предела, что правительство решило закрыть концертные площадки, ограничить проведение мероприятий, и мы не имеем никаких гарантий для нас и наших промоутеров, что шоу состоятся. Это время, когда здоровье на первом месте - и мы не будем подвергать опасности группу, команду и поклонников», - написали музыканты Sons оf Apollo на официальной странице группы в Facebook.

Коронавирус изменил планы даже такого тяжеловеса мировой эстрады, как Мадонна. Эпатажная певица уже отменила свои концерты в Париже из-за напряженной ситуации в стране с распространением коронавируса.

Примеру западных звезд последовали российские исполнители. Музыканты группы «Сплин» известили своих поклонников о том, что концерты в Израиле и на Кипре, намеченные на 13 и 14 марта соответственно, переносятся.

«Все приобретенные вами билеты остаются действительными. С любыми вопросами вы можете обратиться по месту приобретения билета. Мы очень надеемся на ваше понимание и с нетерпением ждем встречи», - написали музыканты на своей странице в Facebook.

С большой тревогой и надеждой на благополучный исход восприняли известие о заражении коронавирусом поклонники актера Тома Хэнкса. Звезда фильма «Форест Гамп» сообщил печальную новость в своем Twitter. Вместе с ним положительный тест на коронавирус сдала и супруга Хэнкса. Сейчас чета находится в изоляции и принимает необходимую терапию.

Известная манекенщица Наоми Кэмпбелл решила продемонстрировать поклонникам, что она тщательно защищается от коронавируса, и появилась на публике в защитном обмундировании. Модель не стала ограничиваться медицинской маской, а надела резиновые перчатки, очки и белый антибактериальный костюм с капюшоном. Снимки Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram.

От неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции пострадали миллионы болельщиков по всему миру. Спортивные мероприятия отменяются или переносятся на неопределенный срок.

Первыми на отчаянный шаг решились в Италии, где футбольные матчи национального чемпионата по футболу было решено проводить при пустых трибунах. На футболистов это произвело тяжелое впечатление, так как играть на «немом» стадионе и выкладываться на 100% очень сложно.

В попытке разрядить ситуацию форвард туринского «Ювентуса» и звезда мирового спорта Криштиану Роналду при входе на опустевшую арену подал руку невидимым болельщикам. Уже после матча с «Интером» станет известно, что один из игроков «бьянко-нери» и одноклубник Роналду Даниэле Ругани инфицирован. В сообщении пресс-службы команды сказано, что игрока изолировали и уже лечат.

Всемирная организация здравоохранения, оценивая масштабы распространения коронавируса, вынужденно признала его пандемией. Правительства стран по всему миру ужесточают меры предосторожности.

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