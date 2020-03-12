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Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии родителей, заразившихся коронавирусом

Диана Кузьминых
12:09 12.03.2020
По словам Чета, родители не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры.
Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии родителей, заразившихся коронавирусом
© Фото: Javier Rojas Keystone Press Agency, Globallookpress

Сын голливудского актера Тома Хэнкса Чет Хэнкс дал комментарий в Instagram о разговоре с родителями и подтвердил, что они заразились коронавирусной инфекций.

Ранее американский актер Том Хэнкс на своей официальной странице в Twitter сообщил, что он вместе со своей женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом во время поездки в Австралию.

«Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть повод для волнения», - отметил Хэнкс-младший.

При этом, по словам Чета, у его родителей нет тяжелых симптомов заболевания.

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