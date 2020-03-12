Лапы, морды и хвосты: массовая драка обезьян в опустевшем из-за коронавируса Таиланде попала на видео

В таиландском городе Лопбури бесчисленная группа обезьян решила выяснить отношения прямо на проезжей части, невзирая на дорожное движение.

В городе находится два больших поселения обезьян: одно находится на территории двух храмов - Пра Пранг Сам Йот и небольшого соседнего действующего индуистского храма. Разделяющая храмы дорога обезьян не смущает, и они постоянно бегают из стороны в сторону, выясняя отношения.

На кадрах ролика, опубликованного в Facebook, видно, насколько много обезьян одновременно выбегают на проезжую часть. В один из моментов, после небольшой стычки, разбегаясь, животные буквально заполонили весь перекресток.