Лапы, морды и хвосты: массовая драка обезьян в опустевшем из-за коронавируса Таиланде попала на видео
Дорожное движение не смутило агрессивно настроенных животных, живущих по обе стороны от дороги.
© Видео: Maximova TV, Facebook © Фото: Maximova TV, Facebook
В таиландском городе Лопбури бесчисленная группа обезьян решила выяснить отношения прямо на проезжей части, невзирая на дорожное движение.
В городе находится два больших поселения обезьян: одно находится на территории двух храмов - Пра Пранг Сам Йот и небольшого соседнего действующего индуистского храма. Разделяющая храмы дорога обезьян не смущает, и они постоянно бегают из стороны в сторону, выясняя отношения.
На кадрах ролика, опубликованного в Facebook, видно, насколько много обезьян одновременно выбегают на проезжую часть. В один из моментов, после небольшой стычки, разбегаясь, животные буквально заполонили весь перекресток.