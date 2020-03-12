Две трети Законодательных собраний регионов России одобрили поправки к Конституции

Итоги голосований по поправкам в Конституцию в Законодательных собраниях более двух третей регионов поступили в Совет Федерации, все поступившие отзывы являются положительными.

В связи с такими результатами сенаторам поступило предложение утвердить их 14 марта. Об этом сообщил председатель Комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.

На текущий момент открыт путь для дальнейшего прохождения документа. С утра по всей стране депутаты рассматривают законопроект, который накануне утвердили Госдума и Совет Федерации.

В 62 субъектах из 85 голосования уже закончены.

Дальше согласно процедуре Владимир Путин направит запрос в Конституционный суд для финальной проверки законопроекта.

Всероссийское голосование состоится 22 апреля, этот день будет выходным. Если народ Российской Федерации одобрит изменения, то Конституция закрепит социальные гарантии государства перед гражданами и запретит отчуждение федеральных территорий.