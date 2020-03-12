Судебное решение о 4-миллионном штрафе для Facebook вступило в силу

Судебное решение о штрафе в размере четырех миллионов рублей, вынесенное в отношении компании Facebook, вступило в силу.

По информации Таганского суда, апелляционные жалобы от стороны-нарушителя не поступало. В связи с отсутствием причин, препятствующих этому, 12 марта решение вступило в силу.

Напомним, ранее Facebook оштрафовали в Москве за отказ переносить в Россию серверы с данными пользователей. Оплатить назначенную сумму необходимо было в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. Сделать это можно частями или попросить об отсрочке. Аналогичное решение суд предварительно вынес в отношении Twitter.