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По домам: в Италии из-за коронавируса закрывают магазины и рестораны

Тамара Астапенкова
01:24 12.03.2020
Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о прекращении коммерческой деятельности в стране.
По домам: в Италии из-за коронавируса закрывают магазины и рестораны
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Италии введен запрет на коммерческую деятельность из-за вспышки коронавируса. Об этом объявил в среду, 11 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте. С этого момента в стране все магазины, кроме продуктовых и аптек, будут закрыты.

«Настал момент, когда нужно сделать еще один шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, в том числе и пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек», - объявил Джузеппе Конте, видеообращение которого транслировалось в Faceebok.

Премьер-министр уточнил, что закрываются магазины, пабы, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Но при этом продолжает работать общественный транспорт, также будут функционировать сервисы по доставке еды на дом.

«Фабрики и другие производства будут работать, но при соблюдении всех мер предосторожности», - сказал Конте.

По его словам, продолжат свою работу банки, почта и страховые компании. Предположительно, что все ограничительные меры будут действовать до 25 марта.

По последним данным, в Италии общее число инфицированным новым видом коронавируса составило 12,4 тысячи человек. Погибли от смертельного заболевания более 800 пациентов. В стране введены ограничения на передвижения. Транспортом разрешается пользоваться только в случае необходимости: при поездках на работу или при обращении в медицинские учреждения.

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