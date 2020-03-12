В правительстве РФ одобрили законопроект, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что кабмин одобрил законопроект о запрете высадки из общественного транспорта детей, не оплативших проезд.

Проект коснулся городского, наземного, электрического и автобусного транспорта.

«Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем, когда кто-то, например контролеры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда», - заявил глава Минтранспорта.

Дитрих напомнил, что годом ранее произошло несколько случаев, когда несовершеннолетние россияне оказывались из-за неоплаты проезда «ночью где-то за городом в темноте». Текст законопроекта полностью исключает повторение подобных ситуаций.

Региональные власти получат возможность выбора в передаче контролерам права требования у нарушителей документов, удостоверяющих личность. По мнению Дитриха, данный вопрос актуален, так как безбилетников необходимо привлекать к ответственности, но требовать у них документы имеют право только сотрудники правоохранителей.

В целом он отметил, что законопроект позволит более детально урегулировать права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами и более четко прописать их полномочия.