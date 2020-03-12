В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в выборах в 2024 году

Для Кремля поправка предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой об обнулении президентских сроков была новой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Многие страны мира, и наша, находятся в нестабильной ситуации вокруг. В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше в должности. И в эти непростые годы имеет значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», - отметил Песков, комментируя суть инициативы Терешковой.

При этом, представитель Кремля отметил, что норма об ограничении количества президентских сроков останется в Конституции, а это изъятие для действующего главы государства будет носит разовый характер. Это связано со сложившейся в мире ситуацией и применяемым пакетом мер, добавил Песков.