Панков вручил удостоверения к двум орденам Красной Звезды дочери участника ВОВ

В ходе приема замминистра обороны Николай Панков вручил удостоверения к двум орденам Красной Звезды Наталье Дивиной, дочери ветерана Великой Отечественной войны капитана Коробицына Филиппа Алексеевича. В годы Великой Отечественной войны было произведено до 38 млн награждений. Однако многие ордена и медали остались не врученными. И вот сейчас награда нашла героя.

«Наталья Филипповна, я передаю вам удостоверения к двум очень высоким орденам. Почитаемым орденам. Я с удовольствием выполняю эту почетную миссию. Это должно действительно храниться в семейных архивах», - отметил Николай Панков.

Замминистра обороны добавил, что «Филипп Алексеевич очень хорошо воевал – не случайно он удостоен таких высоких наград. Ему пришлось участвовать в очень важных событиях, которые сейчас получают абсолютно разную интерпретацию: Варшавское восстание, освобождение Варшавы. Много спекуляций на эту тему».

Капитан Коробицын Филипп Алексеевич принимал участие в Великой Отечественной войне с июня 1941 года.

В боях на Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах был ранен. В составе Войска Польского принимал непосредственное участие в освобождении столицы Польши – Варшавы, форсировании реки Одер и взятии Берлина.

За отличия, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, капитан Коробицын Ф.А. был дважды награжден орденом Красной Звезды.

Удостоверения к наградам были переданы дочери Дивиной Наталье Филипповне и внуку Владимиру для хранения на память.

Личные приемы граждан руководящими должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации проводятся на постоянной основе.