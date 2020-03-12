СМИ: ВВС США нанесли удар по иракской базе рядом с Сирией

ВВС США бомбят базу иракского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» на границе Сирии с Ираком. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Американская авиация наносит удары по базе ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар», - сказано в сообщении.

Как, в свою очередь, передает сирийский государственный канал Ikhbariya, авиация «неустановленной принадлежности» бомбит территорию Сирии к юго-востоку от пограничного КПП «Аль-Букамаль». Идет ли речь об одной и той же атаке или о двух разных - не уточняется.

Ранее стало известно, что двое американских граждан, а также один британец погибли в результате ракетного удара по военной базе Эт-Таджи, расположенной на севере Ирака.

Перед этим официальный представитель коалиции группы государств во главе с Соединенными Штатами, которая проводит в Ираке и Сирии операцию «Непоколебимая решимость», полковник Майлс Кэггинс сообщил в Twitter, что на территории базы разорвались более 15 ракет.