Мишустин заявил, что Россия не инициировала выход из ОПЕК+

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что не Россия стала инициатором выхода из ОПЕК+. По его словам, позиция российской стороны была абсолютно противоположной.

«Мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год», - сообщил Мишустин во время заседания правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что предложение было четко выверено и обосновано. Он напомнил, что страны-участницы ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях.

Напомним, срыв сделки ОПЕК+ повлек за собой падение нефтяных котировок и панику на фондовых биржах. Участники соглашения не смогли договориться о снижении добычи.