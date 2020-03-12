Путин разъяснил принцип действия «регуляторной гильотины»

Подход к реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой «регуляторной гильотине», должен быть осторожным и тщательно выверенным. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большого интервью агентству ТАСС.

По мнению главы государства, ошибки в работе могут негативно сказаться на всех сферах жизни россиян. По словам Путина, с осторожностью нужно подходить к регулированию сферы производства и продажи лекарств и многих других.

«Здесь главное - не промахнуться. Взять и рубануть сразу очень опасно, но оставлять так, как есть, тоже невозможно. Поэтому в течение этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами», - рассказал Путин.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Ожидается, что все требования к индивидуальным предпринимателям будут заноситься в специальный публичный реестр и пересматриваться не реже чем один раз в пять лет.