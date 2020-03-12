В Кремле не рассматривают вопрос отмены Парада Победы из-за коронавируса

В Кремле пока не рассматривали вероятность отмены торжеств, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, включая парад на Красной площади. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам подготовка к мероприятиям продолжается, но ситуация с распространением заболевания постоянно отслеживается. Подготовкой парада занимается оргкомитет «Победа», который лично возглавляет президент России Владимир Путин. В составе комитета - руководители министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о том, что продолжительность военного парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, увеличится до полутора часов. Глава ведомства добавил, что для ветеранов Великой Отечественной войны будет подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил торжества в Нур-Султане из-за опасения распространения коронавируса.

Парад в ознаменование юбилея Великой победы должны посетить многие зарубежные лидеры. Приглашения были направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам. Некоторые лидеры уже заявили о своем присутствии или невозможности посетить Москву в указанные даты.