Власти Китая заявили, что вспышка эпидемии коронавируса в стране прошла

Пик коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае в основном уже позади. Об этом заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

«Сейчас, помимо Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зафиксировано новых случаев заражения. За границами города Хубэй было выявлено семь случаев, из которых шесть - ввозные», - рассказал он на брифинге.

Представитель ведомства отметил, что новых пациентов становится все меньше, эпидемия в целом находится на сравнительно низком уровне.

По его словам, «необходимо поставить работу по лечению и спасению больных на первое место, не терять бдительности и не расслабляться».

Общее число заражений во всем мире составило 125 тысяч человек в 114 странах, умерли 4615. Очень опасная ситуация в текущий период наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии.

Россия передала Ирану тесты на 50 тысяч исследований для проведения необходимой диагностики коронавирусной инфекции COVID-2019.