Мишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в России

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса на территории России остается минимальной, несмотря на острую обстановку в остальном мире. Он отметил, что низкий уровень опасности достигнут благодаря правильному применению тщательно выверенных и обоснованных мер противодействия.

Премьер также напомнил собравшимся о том, что накануне было официально объявлено о начале пандемии инфекции коронавируса. Мишустин подчеркнул, что все применяемые меры принимаются в том числе и с целью профилактики.

«Именно это является главным мотивом, поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», - подытожил глава российского правительства.

Ранее в ВОЗ оценили агрессивные меры России против коронавируса. Глава организации Тедрос Гебрейесус отметил, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни действительно помогают, поэтому в течение последнего времени из РФ не поступали сообщения о новых заразившихся.