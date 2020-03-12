Мишустин заявил о возможности проведения социально-ориентированной политики

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о наличии в стране возможностей для проведения социально-ориентированной политики, в том числе для запланированной индексации пособий и выплат.

Даже в условиях снижения нефтяных цен у России хватит своих резервов на многие годы вперед, отметил глава кабинета министров.

«У нас сейчас большой запас прочности, золотовалютные активы Банка России превысили 570 миллиардов долларов, более чем в 10 триллионов рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния. И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет. Это достаточное условие для того, чтобы исполнить в полном объеме все социальные обязательства», - добавил глава кабмина.

По словам премьер-министра, так дешево, как сейчас, нефть стоила четыре года назад. Тогда национальная экономика продемонстрировала свою гибкость и смогла адаптироваться, напомнил Мишустин. Он подчеркнул, что Россия не первый год живет в условиях достаточно низкой инфляции.