Сотрудники ФСБ изъяли у членов банды более 200 единиц оружия

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали членов преступной организации, которые занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия. По версии следствия, жители Москвы, Московской, Тюменской и Челябинской областей промышляли продажей оружия, модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены места складирования оружия и боеприпасов. В результате оперативники изъяли 236 единиц огнестрельного оружия, среди которых были пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты, револьверы, гранаты, взрывчатка и патроны различного калибра, сообщает ЦОС ФСБ.

Также пресечена деятельность двух подпольных мастерских, в которых в кустарных условиях производилась подготовка оружия к реализации.