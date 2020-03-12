«Ходорковский - жулик»: Путин рассказал об участии предпринимателя в противоправных делах

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о будущих регуляторных механизмах бизнеса. Глава государства подчеркнул, что невозможно активизировать их активно и резко, так как в таком случае они причинят предпринимателям неудобство и проблемы, не принеся пользы.

«Взять и рубануть сразу - очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно. Поэтому в течение полутора лет и вот этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами», - заявил Путин.

В качестве примера регуляций в сфере бизнеса президенту привели дела Михаила Ходорковского и Сергея Магнитского. Равным по громкости стало уголовное преследование основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве.

«Значит, Ходорковский - жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. Вот в этом же проблема, и их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано его личное участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что они доказаны сотрудниками службы безопасности.

«Доказаны были другие факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», - сказал он.

Говоря о Майкле Калви, глава государства отметил, что прежде всего такой вопрос стоит задавать суду и правоохранительным органам. Путин заявил, что не может говорить о его виновности до момента, пока не появится обоснованное решение по делу. Президент однозначно выразил мысль, становятся ли подобные уголовные дела причиной нежелания Запада контактировать с Россией.

«Запад - это хорошо. Нам нужно посмотреть на то, что мы сами делаем, без всякого Запада, без Востока. Мы сами с усами», - подчеркнул Путин.

По его словам, отток капитала является естественным процессом, не связанным с тем или иным уголовным делом.

Ранее президент рассказал о желании США управлять Украиной на российские деньги. Путин отметил, что в данном вопросе речь идет в том числе и о средствах, затрачиваемых Москвой на транзит газа в Европу по украинской территории. Под предлогом его обеспечения США, в частности, ввели санкции против «Северного потока - 2». Президент подчеркнул, что при этом Россия все равно остается заинтересованной в продолжении транзита.