Иностранные истребители сопроводили Ту-142: кадры из кабины

«Продолжительность полетного задания составила более 15 часов, а протяженность маршрута – свыше 10 тысяч километров. Летчики отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, а также провели дозаправку от самолетов-танкеров Ил-78 дальней авиации ВКС России. В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

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