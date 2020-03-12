Иностранные истребители сопроводили Ту-142: кадры из кабины
11 марта 2020 года два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана - Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики.
«Продолжительность полетного задания составила более 15 часов, а протяженность маршрута – свыше 10 тысяч километров. Летчики отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, а также провели дозаправку от самолетов-танкеров Ил-78 дальней авиации ВКС России. В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.
Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Полеты самолетов противолодочной авиации Северного флота проводятся в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения. На прошлой неделе экипажи самолетов Ту-142 Северного флота совершили плановые полеты над морями Северного Ледовитого и Атлантического океанов.