Суд изменил меру пресечения второму участнику подготовки к массовому убийству в Саратове

Саратовский суд изменил избранную меру пресечения второму саратовскому подростку, подозреваемому в подготовке к массовым убийствам. Решением судебных органов юношу перевели под домашний арест.

Ранее суд также освободил из-под ареста первого подозреваемого, являющегося фигурантом того же дела. Меру пресечения в виде ограничения свободы молодому человеку заменили на запрет в совершении определенных действий.

Напомним, саратовские подростки планировали совершить вооруженное нападение на одну из городских школ. 14-летние юноши состояли в интернет-сообществах, посвященных массовым убийствам и суициду. При нападении они должны были использовать обрез охотничьего ружья и самостоятельно изготовленные зажигательные смеси.