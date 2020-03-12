Группа Little Big рассказала, с какой песней поедет на Евровидение

Участники группы Little Big сообщили в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.

Лидер музыкальной группы Илья Прусикин сказал, что песню написали неожиданно, она не создавалась как трек для конкурса.

«Композиция будет в интересном стиле, в новом формате для нас. Мы ее написали в отпуске, когда все вместе поехали отдыхать в январе», - сказал Прусикин.

Он добавил, что новая песня - это не диско.

«Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было абсолютно противоположное», - отметил лидер коллектива.

Премьера нового трека ожидается 12 марта.

Напомним, что Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердам.