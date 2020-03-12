В Министерстве труда разъяснили порядок автоматического начисления маткапитала

С 15 апреля 2020 года материнский капитал будет оформляться автоматически. Для получения сертификата не придется даже писать заявление. Об этом сообщили в Минтруда.

Теперь сразу после рождения ребенка данные о нем будут поступать в Пенсионный фонд. Там после проверки все документы оформят и направят информацию владельцу - в личный кабинет на портале государственных услуг.

Если же мать на нем не зарегистрирована, ей нужно будет обратиться в Пенсионный фонд лично, например, через МФЦ. Срок выдачи сертификата при этом сократится с 15 дней до 5.

С этого года получить материнский капитал могут и семьи, где родился первый ребенок. Упростить процедуру выдачи денег ранее потребовал от чиновников президент России Владимир Путин.

Кроме того, правительство упростило списание долгов по ипотеке для многодетных семей. Пары, у которых в прошлом году родился или был усыновлен третий ребенок, могут получить 450 тысяч рублей и сразу направить их на погашение кредита.