Два американца погибли при обстреле военной базы в Ираке

Двое американских граждан, а также один британец погибли в результате ракетного удара по военной базе Эт-Таджи, расположенной на севере Ирака. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на представителей Вооруженных сил США.

Кроме того, есть информация о том, что не менее десяти человек получили ранения в результате инцидента.

Ранее официальный представитель коалиции группы государств во главе с Соединенными Штатами, которая проводит в Ираке и Сирии операцию «Непоколебимая решимость», полковник Майлс Кэггинс сообщил в Twitter, что на территории базы разорвались более 15 ракет.