Музыканту Манагадзе вернули изъятую год назад в Домодедово скрипку ХVIII века: видео

Известному музыканту Николаю Манагадзе таможенная служба столичного аэропорта Домодедово вернула старинную скрипку, изъятую у него еще в прошлом году. Момент возврата музыкального инструмента его хозяину сняли на видео. На кадрах запечатлено, как Манагадзе извлекает скрипку из футляра, после чего начинает проверять ее на наличие повреждений.

У музыканта забрали скрипку ХVIII века на таможне воздушной гавани весной 2019 года, когда он пытался вылететь с ней в Дубай. Таможенники тогда заявили, что инструмент представляет собой культурную ценность, поэтому на него нужны особые документы.

Манагадзе, по его словам, семь часов пытался объяснить сотрудникам таможни, что инструмент принадлежит швейцарскому фонду, и он обязан вернуть скрипку владельцу. Он также проинформировал их о том, что ранее неоднократно пересекал российскую границу с этим инструментом и проблем у него никогда не возникало.

К доводам музыканта таможенники не прислушались и скрипка была отправлена на склад, где она и находилась все это время. И вот, наконец, Манагадзе добился справедливости и вернул старинный музыкальный инструмент.