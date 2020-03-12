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«Это чрезвычайно важно»: Козак рассказал о новых механизмах урегулирования конфликта в Донбассе

Тамара Астапенкова
00:49 12.03.2020
По словам заместитель руководителя администрации президента РФ, новизна механизма по урегулированию конфликта заключается в том, что будет создана диалоговая площадка.
«Это чрезвычайно важно»: Козак рассказал о новых механизмах урегулирования конфликта в Донбассе
© Фото: Alexander Rekun, Globallookpress

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны договорились о новых механизмах по урегулированию конфликта на востоке Украины, который предполагает создание новой переговорной площадки. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам заседания.

«Договорились о механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта. Это чрезвычайно важно. Потому что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, в вопросах безопасности и в экономических вопросах», - заявил Козак.

Он добавил, что новизна механизма по урегулированию конфликта заключается в том, что будет создана диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и конфликтующих сторон.

На заседании контактной группы также были достигнуты договоренности об открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, и по вопросам обмена удерживаемыми лицами и разведению сил и средств.

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