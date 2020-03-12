Контактная группа согласовала вопросы по разведению сил и средств в Донбассе

Контактная группа по Донбассу согласовала вопрос об открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом сообщила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау в Минске, подводя итоги заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Стороны достигли принципиального согласия по вопросу открытия двух новых пунктов пропуска», - заявила Грау.

Информацию по достигнутым договоренностям подтвердили и в офисе президента Украины. В пресс-службе Владимира Зеленского добавили, что контактная группа смогла также прийти к соглашению по вопросам обмена удерживаемыми лицами и разведению сил и средств.

«По результатам встречи стороны достигли соглашений: по вопросам обмена удерживаемыми лицами; вопросам разведения сил и средств; вопросу одновременного открытия КПП в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье; и по вопросу введения консультативного совета» - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Напомним, что в среду, 11 марта, в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что уже 25 марта контактная группа сможет окончательно согласовать механизм урегулирования конфликта в Донбассе, который был предварительно согласован.