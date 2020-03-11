Путин оценил отношения России с США

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил существующие отношения между Москвой и Вашингтоном на тройку с минусом. Об этом глава государства заявил в ходе большого интервью агентству ТАСС.

В качестве положительных примеров Путин отметил постепенный рост товарооборота между странами и сотрудничество в области борьбы с международным терроризмом.

«Ну, где-то на троечку. Речь идет о промежутке между двойкой и тройкой, но ближе к тройке все-таки. Смотрите, мы же все-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом», - рассказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Рассуждая на эту тему, Владимир Путин вспомнил случай, когда от американских спецслужб поступила информация о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге. Оперативники ФСБ смогли задержать террористическую ячейку.

«Я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию. Они давно следили за ними, потом ФБР это дело передало в ФСБ. Эту ситуацию американцы отследили, спасибо им большое», - еще раз поблагодарил Владимир Путин.

По мнению главы российского государства, развивать взаимоотношения между двумя странами мешают санкционная политика властей США и нежелание заокеанских партнеров договариваться по принципиальным вопросам. Среди таких - строительство трубопровода «Северный поток-2», который Вашингтон обложил ограничениями.

«Главный побудительный мотив, предлог введения санкций против "Северного потока-2" заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Ладно, мы согласны, это и нам выгодно, но тогда надо санкции отменять, так как нет мотивов для их введения», - уверен Владимир Путин.

Российский президент считает, что санкции против проекта по прокладке трубопровода в Германию выгодны США с точки зрения продвижения собственного сжиженного газа на европейский рынок. Подобная практика, по распространению собственной юрисдикции на другие страны - недопустима, заключил президент.