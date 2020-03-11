Путин заявил о сохранении транзита газа через Украину в меньшем объеме

Президент РФ Владимир Путин ответил в интервью ТАСС на вопрос о взаимоотношениях России и Украины в газовой сфере. По словам российского лидера, в нынешних условиях двустороннего и не только взаимодействия прекращать транзит газа через украинскую территорию не имеет смысла.

Путин напомнил о создании в 1960-е годы проекта «Газ в обмен на трубы», смысл которого заключался в поставке в СССР из ФРГ труб большого диаметра и иного оборудования для строительства газопровода в Западную Европу с ответной платой в виде газа. Глава государства отметил, что в настоящее время Россия создает все необходимое оборудование самостоятельно, но встречает санкции со стороны США, направленные в том числе и на противодействие развитию газовой области.

«Они всегда были против, и сейчас вот. И против "Северного потока - 1" они же боролись, теперь так же борются против "Северного потока - 2". Вот смотрите, для чего они это делали и почему? Какое основание было - обеспечить транзит через территорию Украины. Тоже странновато, правда? То есть они Украину там обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас. Ладно, мы согласны, потому что в целом, в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и в Украине в частности, и мы будем заинтересованы, мы и дальше будем транзитировать. Поменьше объем, но мы будем это делать», - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что при подобном развитии событий стало бы логичным снятие санкций с проекта «Северный поток», но этого не происходит.

«А если санкции останутся, остается только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа», - подытожил президент.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток - 2» будет достроен вопреки сопротивлению ряда стран и, в первую очередь, США. Глава Минэнерго отметил, что проект является максимально «прозрачным», предсказуемым и выгодным в том числе и для потребителей в ЕС.