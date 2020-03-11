Вертолет Ми-8 с 21 пассажиром вернулся в Красноярск из-за сработавшего датчика неисправности

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» вернулся в Красноярск вскоре после вылета в Юрубчаны. На его борту находился 21 человек.

По предварительным данным, причиной случившегося послужил сигнал датчика неисправности. Предположительно в двигатель могла попасть металлическая стружка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что в данный момент борт совершил успешную посадку в штатном режиме.