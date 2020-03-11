Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе «Дон»: кадры с места

Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, где столкнулись грузовик и микроавтобус.

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Трагедия произошла на автодороге М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Удар был такой силы, что обломки автомашин разбросало по дороге и обочинам.

«В Миллеровском районе на трассе М-4 "Дон" (869 км) произошло ДТП с участием микроавтобуса Opel Vivaro и грузового автомобиля Scania. В результате столкновения есть пострадавшие», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пострадавшие в столкновении автомобилей госпитализированы в Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. О состоянии их здоровья не сообщается. На месте ДТП продолжают работать спасатели и сотрудники полиции, которым предстоит установить ее истинные причины.