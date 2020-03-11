Алтай и Сахалин в снежном плену: метель «замуровала» автотрассы и города

Сильнейшая снежная метель обрушилась на Сахалин и Алтайский край. Закрыты автотрассы и паромные переправы, авиарейсы задерживаются и отменяются.

Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Спасатели беспрерывно помогают оказавшимся в беде автолюбителям и местным жителям.

Из-за обрывов проводов без света остались шесть населенных пунктов Сахалина. Автобус с 45 пассажирами, следовавший в Южно-Сахалинск, оказался беспомощен против снежной стихии - многотонная машина застряла в снежных заносах.

Спасатели проводят эвакуацию людей во временные пункты размещения, развернутые в ближайших селах. В процессе работы спасателям приходится откапывать десятки автомобилей. На магистралях вместе с МЧС дежурит полиция. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще как минимум сутки.