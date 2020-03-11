В Таджикистане юнармейцы оцифровали документы ветеранов Великой Отечественной войны

Учащиеся шестой школы Министерства обороны России в Таджикистане оцифровали фотографии и документы фронтовиков - участников Великой Отечественной войны. Данное мероприятие прошло в рамках участия в мультимедийном проекте «Дорога Памяти».

Помощь юнармейцам оказали военнослужащие 201-й военной базы, прибывшие в школу на урок информатики. Вместе они оцифровали фотографии, письма, фронтовые открытки и другие памятные материалы, оставшиеся от ветеранов и тружеников тыла, защищавших Родину от фашистских оккупантов.

После этого юнармейцы смогли самостоятельно приступить к процессу оцифровки уже пожелтевших фотографий своих прадедов. К уникальному проекту также присоединилась директор школы Мавлюда Турсунова, которая принесла свой семейный исторический архив, доставшийся ей от родителей.

Юнармейцы провели оцифровку документов своих учителей и сотрудников 451-го российского военного госпиталя. Всего, в масштабном проекте «Дорога Памяти» приняли участие более 500 школьников, оцифровав при этом около 800 фронтовых документов.