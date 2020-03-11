Прибавка к скорости: темп движения на российских трассах могут увеличить

В Росавтодоре рассмотрят вариант повышения скоростного режима. Однако, по данным пресс-службы ведомства, речь идет лишь о нескольких участках трасс в Ярославской, Рязанской, Пензенской и Свердловских областях.

Лимит разрешенной скорости может быть повышен до 110 километров в час. В 2019 году повышение уже было проведено на 44 участках дорог. Помимо вышеназванных областей, увеличение лимита в текущем году также коснется Чеченской Республики, Дагестана и Ставропольского края.

На новых платных магистралях можно будет разогнаться еще сильнее - до 130 километров в час. Однако в то же время правила движения на региональных дорогах наоборот ужесточатся - по подмосковным дорогам, к примеру, к 1 апреля там установят ограничение по скорости, равное всего 50 километрам в час.