На память: украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
Приезжие вандалы, далеко не первые, кто таким образом пытается увековечить свои имена в музеях Ватикана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Ватикане осквернили фреску Рафаэля. На самой известной из работ ренессансного гения нацарапали надпись: «Лена. Тамара. Винница». Судя по последнему из трех слов - сделали это туристки из Украины.
Сейчас видео, запечатлевшее последствия вандализма, опубликовано и активно распространяется в социальных сетях.
Неизвестные девушки - не первые, кто оставил свои автографы на бесценных фресках. До них это делали наемники императора Карла Пятого. Правда, это было еще в 16-от веке.