На память: украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля

В Ватикане осквернили фреску Рафаэля. На самой известной из работ ренессансного гения нацарапали надпись: «Лена. Тамара. Винница». Судя по последнему из трех слов - сделали это туристки из Украины.

Сейчас видео, запечатлевшее последствия вандализма, опубликовано и активно распространяется в социальных сетях.

Неизвестные девушки - не первые, кто оставил свои автографы на бесценных фресках. До них это делали наемники императора Карла Пятого. Правда, это было еще в 16-от веке.