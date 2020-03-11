В Краснодарском крае пожар охватил гору в районе Туапсе
Огонь постепенно подбирался к жилым домам и нефтеперерабатывающему заводу.
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В Краснодарском крае вспыхнул природный пожар. Огонь охватил гору в районе Туапсе.
Несколько гектаров оказались захвачены пламенем, которое постепенно подбирается все ближе к жилым домам и нефтеперерабатывающему заводу. Многие местные жители уже самостоятельно покинули опасную зону.
К тушению привлекли дополнительные силы МЧС России. Спасатели остановили распространение огня.
В качестве одной из версий возникновения возгорания рассматривается аномально теплая зима с высокими для данного периода температурами и малым количеством снега.